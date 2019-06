Tweet des Tages Papagei kneift Jamie Foxx

Nicht jede Begegnung mit Tieren läuft reibungslos ab. Das hat Oscar-Gewinner Jamie Foxx (51, "Django Unchained") am eigenen Leib erfahren. Er hatte eine schmerzhafte Begegnung mit einem Papagei, wie er seinen Fans auf Instagram mitteilte. Statt ihn liebevoll zu necken, hat ihn die Papageien-Dame kräftig in die Nase gebissen. Aber das Schicksal der berühmten Sphinx von Gizeh in Ägypten, der die Nase fehlt, ist ihm dann doch erspart geblieben.