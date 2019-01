Tweet des Tages Orlando Bloom ist der "süßeste Mann"

Es war ein langes Hin und Her, bis Katy Perry (34, "Roar") und Orlando Bloom (42, "Fluch der Karibik") endlich zueinander gefunden hatten. Seit September 2018 zeigen die beiden ihre Liebe aber nun ganz öffentlich. Und so macht die Sängerin auch zum Geburtstag ihres Liebsten am heutigen Sonntag keinen Hehl daraus, was sie für den Mann an ihrer Seite empfindet. Bei Instagram gratuliert sie dem 42-Jährigen mit einem Bild, das den Schauspieler ganz lässig vor einem Pool zeigt. Verwuschelte Haare, Surfergruß und ein Shirt mit der Aufschrift "Frauenpower" - ach, ist er nicht "süß und nett"?