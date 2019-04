Komiker Oliver Pocher (41) nimmt derzeit an der RTL-Tanzshow "Let's Dance" teil und präsentiert sich via Instagram bereits in seinem Look für die heutige Show (20:15 Uhr, RTL). Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Christina Luft (29) wird der 41-Jährige einen Paso Doble zu "Bohemian Rhapsody" performen. Pocher verkörpert dabei offenbar niemand Geringes als den einstigen Queen-Frontmann Freddie Mercury (1946-1991) - Schnurrbart und Zähne inklusive.