Tweet des Tages Noah Centineo ist jetzt Blondine

Noah Centineo (23) zeigt sich auf Instagram mit einem neuen Look und präsentiert nun erstmals seinen Bart. Seinen blonden Bart. Von seinen bisherigen Projekten kennt man Centineo eigenlich als glatt-rasierten Frauenschwarm. Sein neues Aussehen scheint er daher selbst noch nicht ganz ernst nehmen zu können. Vor Kurzem hat er die Fortsetzungen zum Netflix-Hit "To All The Boys I've Loved Before" abgedreht. Der erste Teil der Teenie-Romanze machte den 23-Jährigen vor einem Jahr über Nacht zum weltweiten Frauenschwarm. Ob der neue Look für eine Rolle ist, oder er einfach mal was Neues ausprobieren wollte, verriet der Schauspieler in seinem Post nicht.