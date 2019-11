Tweet des Tages Nina Dobrev als Brad Pitt

Nina Dobrev (30, "Anomaly") ist offenbar ein großer Fan von Brad Pitt (55, "Troja"). Die Schauspielerin verkleidete sich zu Halloween als Cliff Booth aus dem Film "Once Upon a Time... in Hollywood", welcher von Pitt verkörpert wird. Um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, postete die 30-Jährige nun ein Foto auf Instagram, das ein offizielles Filmplakat des Tarantino-Streifens zeigt, in das sie sich neben Margot Robbie (29) und Leonardo DiCaprio (44) reinretuschiert hat. Ihre Fans finden diese Aktion großartig - über 250.000 Likes bekam Dobrev in kürzester Zeit für ihren amüsanten Post.