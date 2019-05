Tweet des Tages Nikolaj Coster-Waldau sagt Tschüss

Die HBO-Serie "Game of Thrones" geht ihrem Ende entgegen. Kurz vor Ausstrahlung der finalen Episode hielt es Darsteller Nikolaj Coster-Waldau (48, "Shot Caller") alias Jaime Lennister deshalb für angemessen, sich öffentlich von seiner Serien-Schwester Lena Headey (45, "Zipper") alias Cersei Lennister zu verabschieden. Mit dem lustigen Instagram-Selfie, welches die beiden in ihren Kostümierungen zeigt, beweist der Schauspieler, dass es offensichtlich Spaß am Set gegeben hat.