Tweet des Tages Nicole Kidman und ihre Träume

Am sogenannten Throwback Thursday posten die Promis gerne mal Bilder aus der Vergangenheit. So auch Nicole Kidman (52, "Die Verführten"), die auf ihrem Instagram-Account ein offenbar privates Bild mit ihren Fans teilte, das sie mit Anfang 20 zeigt. Wie Millionen Frauen in diesem Alter blickte auch sie hoffnungsvoll und ungeduldig in die Zukunft. Nur wenig später traf sie ihren ersten Ehemann Tom Cruise (57), dem sie mit 23 Jahren das Jawort gab.