Tweet des Tages Nicole Kidman gratuliert

So süß gratulierte Nicole Kidman (51, "Aquaman") ihrer Mutter via Instagram zum Geburtstag und postete dazu ein Selfie, auf dem die beiden strahlend in die Kamera grinsen. Der Instagram-Post beinhaltet noch ein zweites Foto, auf dem man Janelle Kidman als Krankenschwester sieht. "P.S.: Ich liebe dieses Foto aus ihren Tagen als Krankenschwester", fügt Nicole Kidman unter dem Foto hinzu. Auch die Fans der Schauspielerin gratulieren fleißig in den Kommentaren und bewundern die Ähnlichkeit zwischen den beiden: "Happy Birthday, Nicole's Mumma! Ihr zwei seht aus wie Schwestern", kann man unter anderem lesen.