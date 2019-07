Tweet des Tages Neil Patrick Harris feiert World Pride

"Was für ein spektakulärer Tag. Was für eine spektakuläre Zeit. Der World Pride in New York City war eine außergewöhnliche Erfahrung, bei der Millionen von Menschen buchstäblich Liebe und positive Energie verbreiten. Kein Konflikt. Keine Probleme. Nur Liebe. Es ist mir eine Ehre, dies mit meinem Mann und mit meinen Kindern zu teilen. Einfach eine überwältigende Welle von Liebe."