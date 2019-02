Tweet des Tages Miriam Neureuther: Süße Liebeserklärung

Nach dem Scheitern im Riesenslalom bei der WM in Are hat Felix Neureuther (34) trotzdem Grund zur Freude: Ehefrau Miriam Neureuther (28) hat ihm auf Instagram eine süße Liebeserklärung gemacht. Die Wintersportlerin postete ein Bild von sich im Publikum, auf dem sie lächelnd eine Deutschlandfahne mit dem Namen ihres Liebsten hält. Die gemeinsame Tochter, Matilda Neureuter (1), unterstützt ihre Mama in einem pinken Schneeanzug.