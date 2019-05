Tweet des Tages Millie Bobby Brown hat den Führerschein

Millie Bobby Brown (15, "Stranger Things") hat ihren Führerschein bestanden. Das teilte die junge Schauspielerin ihren Fans auf Instagram mit. Da sie allerdings erst 15 Jahre jung ist, muss immer eine Begleitperson mitfahren - in den USA darf man in den meisten Bundesstaaten schon ab 16 Jahren alleine Auto fahren. Zum Set von "Stranger Things" muss sie also fürs Erste noch mit Begleitperson fahren, wenn auch ab jetzt mit veränderter Sitzordnung. Ihren 16. Geburtstag feiert sie am 19. Februar.