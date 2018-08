Tweet des Tages Michael Phelps hat Spaß mit seinem Sohn

Was für ein schönes Vater-Sohn-Selfie! US-Schwimmstar Michael Phelps (33) postete am Dienstag ein lustiges Bild auf seinem Instagram-Kanal, das ihn gemeinsam mit seinem Sohn Boomer zeigt. Der Zweijährige, der übrigens auch einen eigenen Instagram-Account mit fast 800.000 Followern hat, klammert sich geschickt am Rücken seines Vaters fest und grinst verschmitzt in die Kamera.