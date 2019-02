Tweet des Tages Michael "Bully" Herbig im Grusel-Spa

Schaut man sich sein Werk an, sieht man, dass Michael Herbig (50, "Ballon"), der in ganz Deutschland als "Bully" bekannt ist, wohl eher selten auf der faulen Haut liegt. Doch jeder braucht einmal eine Auszeit. Auf Instagram teilte der Komiker, Schauspieler und Regisseur nun ein Bild aus einem Dampfbad und kündigte an, dass er es sich bei einem "Drei-Gänge-Spa-Menü" gut gehen lassen wolle. Das seltsame an der Sache: Das Foto, das Herbig dazu postete, regt nicht gerade zum Entspannen an, sondern erzeugt eher gepflegte Gruselstimmung...