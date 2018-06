Tweet des Tages Massimo Sinató freut sich auf Zuhause

"Let's Dance"-Profi Massimo Sinató (37) freut sich auf seine Zeit mit Ehefrau (seit 2015) und Model Rebecca Mir (26, "Germany's next Topmodel"), die er während der Arbeit an der am Freitag zu Ende gegangenen Staffel kaum zu Gesicht bekommen hat. Mit einem süßen Instagram-Post lässt der Profitänzer auch seine Follower wissen, wie sehr er seine Frau vermisst hat. Die Hashtags "#heimweh #couplegoals (Dt. Paar-Ziele) #mylove (Meine Liebe) #homesweethome (Trautes Heim) #familytime" (Familienzeit) rundeten den liebevollen Post ab.