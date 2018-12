Tweet des Tages Mark Wahlberg mit Musik-Prominenz

Im Juni dieses Jahres wurde das Projekt erstmals erwähnt, jetzt wird schon fleißig daran gearbeitet. Hollywood-Star Mark Wahlberg (47, "Shooter") steht für seinen neuen Film, das Netflix-Original "Wonderland", nicht nur vor der Kamera, sondern agiert auch als Produzent. Unterstützt wird er dabei von Regisseur Peter Berg (54). Wahlberg spielt in dem Streifen, der auf Ace Atkins' "Robert B. Parker's Wonderland" basiert, den Undercover-Detektiv Spenser. Als Co-Star hat sich der 47-Jährige unter anderem US-Rapper Post Malone (23, "Better Now") ins Boot geholt. Auch er ist mittlerweile in die Dreharbeiten eingespannt, wie auf Wahlbergs jüngstem Instagram-Schnappschuss zu sehen ist.