Tweet des Tages Madonna: Madame am Muttertag

Madonna (60, "Like A Virgin") konzentriert sich aktuell ganz auf ihr musikalisches Comeback. Die Pop-Queen kehrte vor Kurzem in einer ganz besonderen Rolle auf die Bühne zurück: Als geheimnisvolle Dame Madame X hat sich die Sängerin ein neues Alter Ego verpasst - inklusive schwarzer Augenklappe, auf dem ein glitzerndes "X" aufgemalt ist. In diesem Look feierte die Musikerin jetzt auch mit ihren Kindern den Muttertag, wie sie auf Instagram zeigt. Madonnas neues Album erscheint am 14. Juni. Die Sängerin ist Mutter von sechs Kindern: Neben ihren leiblichen Kindern Rocco (18) und Lourdes (22) gehören auch David (13), Mercy (13) und die Zwillinge Estere (6) und Stella (6) zur Familie. Alle vier Adoptivkinder stammen aus Malawi.