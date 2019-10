Tweet des Tages Macaulay Culkin hat Rhythmus im Blut

Bei diesem Auftritt war Macaulay Culkin (39, "Kevin - Allein in New York") ganz und gar nicht alleine: Während eines Konzertbesuchs der Rapperin Lizzo (31 "Tempo") bat diese ihn kurzerhand auf die Bühne. Dort sollte der Schauspieler vor dem Publikum einen möglichst lustigen Tanz aufführen. In seinem Video bei Instagram sieht man, dass Culkin eins mit der Musik ist und den professionellen Tänzerinnen in nichts nachsteht...