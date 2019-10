Tweet des Tages Lindsey Vonn vermisst ihren Verlobten

Die ehemalige US-Skirennläuferin Lindsey Vonn (34) vermisst ihren Verlobten, Eishockey-Profi P. K. Subban (30), wie sie auf Instagram deutlich macht. Gut möglich, dass es ihr allerdings nicht nur um die Entfernung zwischen Spanien und den USA geht - er ist bei den New Jersey Devils unter Vertrag. Die Verleihung des "Premios Princesa de Asturias" (Dt. "Prinzessin-von-Asturien-Preis") findet ausgerechnet am 18. Oktober statt, am Tag von Vonns 35. Geburtstag. Subban hat bereits auf ihren Post geantwortet: "Ich vermisse dich mehr! Hab' Spaß!!!"