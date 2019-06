Tweet des Tages Lindsey Vonn lobt The Rock

Ex-Ski-Star Lindsey Vonn (34) schwärmt auf ihrem Instagram-Account in den höchsten Tönen von Action-Ikone Dwayne "The Rock" Johnson (47, "San Andreas"). Vonn ist das globale Aushängeschild für Project Rock, eine Marke, die Johnson mit Under Armour entworfen hat. Bei einem Treffen der beiden war allerdings auch Vonns Freund, der kanadische Eishockeyspieler P.K. Subban (30), mit von der Partie, der The Rock unbedingt zum Abendessen einladen wollte, wie ein Video zeigt. Johnson blieb - wie gewohnt - cool.