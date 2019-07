Tweet des Tages Liebeserklärung von Courteney Cox

"Er hört immer zu, egal was gesagt wird. Wo andere das Interesse verlieren... kümmert er sich weiter. Er verwandelt Worte in Gedichte und Gedanken in Lieder. Er hat ein liebevolles Herz, einen schönen Geist, einen verrückten Sinn für Humor und er ist nicht schlecht anzusehen. Alles Gute zum Geburtstag J. Ich liebe dich."