Tweet des Tages Lenny Kravitz sucht seine Sonnenbrille

Lenny Kravitz (55, "I Belong To You") startet auf Twitter eine besondere Suchaktion. Der Sänger hat am Wochenende seine Sonnenbrille verloren, die ihm offenbar sehr am Herzen liegt. Um sie wiederzufinden, hat er sogar eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet. Dazu postete er zwei Bilder, die ihn mit seinem geliebten Accessoire zeigen. Eines stammt von den MTV Video Music Awards Ende August. Er kombinierte die Brille damals mit einer Jeans-Weste in Used-Optik und einer Kette mit einem goldenen XXL-Anhänger.