Tweet des Tages Lena Dunham trauert um Bowie

US-Schauspielerin Lena Dunham (32, "Girls") gedenkt ihrer Hündin Bowie. Ihr Yorkshire Terrier wurde 13 Jahre alt. In ihrem neuesten Instagram-Post zeigt Dunham eine Bilderserie mit Bowie und ihrer Familie - offenbar in den letzten Augenblicken des Hündchens. Im Namen Bowies möchte sie an die gemeinnützige Organisation "See Spot Rescued" spenden, welche sich für Hunde ohne Zuhause einsetzt.