Tweet des Tages Lauren Conrad: Das zweite Baby ist da

Das amerikanische TV-Sternchen Lauren Conrad (33) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Mit der Zeichnung einer vierköpfigen Familie (und zwei Hunden) verkündete die "The Hills"-Darstellerin die frohe Kunde am Mittwoch auf Instagram. Und verriet gleichzeitig Namen und Geschlecht des Babys. Conrad und ihr Mann, Musiker William Tell, haben sich 2012 kennengelernt und zwei Jahre später geheiratet. Ihr erster Sohn Liam kam 2017 auf die Welt.