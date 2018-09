Tweet des Tages Kylie Jenner zeigt Gesicht

Sie blickt schon jetzt auf 2018 zurück - und das zu Recht. Denn Kylie Jenner (21, "Keeping Up With the Kardashians") wurde in diesem Jahr nicht nur zum ersten Mal Mutter (Tochter Stormi kam im Februar zur Welt), auch zeigt ihre Karriere-Kurve weiter steil nach oben. Auf Instagram postet sie sichtlich stolz sieben aneinandergereihte Magazine. Jedes einzelne davon ziert das Gesicht der 21-jährigen Unternehmerin, was ihre Dauerpräsenz bestätigt. Unter den Titeln befindet sich auch das "Forbes"-Magazin. Das Internet-It-Girl wurde im Juli darin auf Platz drei der bestbezahlten Stars gelistet und könnte die jüngste Milliardärin aller Zeiten werden. Die Magazin-Reihe könnte also bald noch länger werden.