Tweet des Tages Katy Perry sendet sexy Geburtstagsgrüße

Am Freitag feierte Sängerin Katy Perry ("Dark Horse") ihren 35. Geburtstag und beglückte an ihrem Ehrentag ihre Fans mit einem sexy Foto auf Instagram. Das Bild, das offenbar hinter den Kulissen des Videodrehs zu ihrem Song "Harleys In Hawaii" entstanden ist, zeigt Perry vor malerischer Meerkulisse in einem tief ausgeschnittenen roten Badeanzug mit floralem Muster. Ihre klare Botschaft an ihre Abonnenten: Es könnte ihr nicht besser gehen. Seit Februar ist sie mit Schauspieler Orlando Bloom (42, "Carnival Row") verlobt.