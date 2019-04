Tweet des Tages Kate Hudsons süßer Geburtstagspost

Kate Hudson ("Almost Famous") hat am gestrigen Freitag ihren 40. Geburtstag gefeiert. Dass all ihre Wünsche noch vor dem neuen Jahrzehnt in Erfüllung gegangen sind, zeigte die Schauspielerin mit einem niedlichen Schnappschuss auf Instagram. Sie kuschelt darauf mit ihren drei Kindern, Töchterchen Rani Rose (6 Monate) und ihren Söhnen Bingham (7) und Ryder (15) im Bett. Alle vier lächeln glücklich in die Kamera. Mit diesen drei Geschenken und Hudsons Partner, Musiker Danny Fujikawa (32), lässt sich sicher auch das neue Jahrzehnt genießen.