Tweet des Tages Kardashians freuen sich auf Weihnachten

Reality-TV-Star Kourtney Kardashian (40, "Keeping Up with the Kardashians") ist offenbar schon in Weihnachtsstimmung. Am Mittwoch postete die 40-Jährige ein altes Foto auf Instagram. Darauf zu sehen ist sie selbst, allerdings mit ungewohnten Stirnfransen. Sie sitzt am Weihnachtsmorgen zwischen ihren beiden Schwestern Kim (38) und Khloé (35) auf einer Couch und die drei scheinen ihre Geschenke auszupacken. Schon bald gibt es sicher wieder ein neues gemeinsames Weihnachtsfoto des Kardashian-Clans.