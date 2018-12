Tweet des Tages Kaley Cuoco: Ausgeflittert

"The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco (33) und Profireiter Karl Cook (27) sind seit 30. Juni verheiratet. Ihre Flitterwochen holten sie nun im Dezember nach und es ging ab nach Europa. Erst nach Zermatt in die Schweiz, dann nach Lugano und anschließend ins italienische Mailand. Aber auch die schönsten Flitterwochen gehen irgendwann zu Ende. Mit einem hübschen Schwarz-Weiß-Selfie und einer ganzen Serie von Urlaubsbildern verabschiedet sich das Paar via Instagram von dieser traumhaften Reise und kehrt pünktlich zum Weihnachtsfest zurück nach Hause ins warme Kalifornien.