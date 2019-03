Tweet des Tages Justin Timberlake: Süße Liebeserklärung

Mit diesen liebevollen Worten gratulierte Sänger und Schauspieler Justin Timberlake (38, "Man of the Woods") seiner Ehefrau Jessica Biel auf Instagram zum Geburtstag. Die Schauspielerin ("Eine himmlische Familie") wurde am 3. März 37 Jahre alt. Dazu veröffentlichte Timberlake gleich mehrere Fotos, die ihn gemeinsam mit Biel zeigen. Das Paar ist seit 2007 liiert und seit 2012 verheiratet. Im April 2015 kam ihr gemeinsamer Sohn Silas zur Welt.