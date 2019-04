Tweet des Tages Justin Timberlake ist stolz auf *NSYNC

Mit diesen Worten lobte Sänger und Schauspieler Justin Timberlake (38) den Auftritt seiner ehemaligen *NSYNC-Bandkollegen und Sängerin Ariana Grande (25). Timberlake wurde als Mitglied von *NSYNC berühmt, doch 2002 löste sich die Gruppe auf. Den Traum vom gemeinsamen Auftritt mit der Boyband erfüllte sich nun Superstar und Fangirl Ariana Grande, die sich die Jungs auf dem Coachella Festival auf die Bühne holte - ohne Justin. Der konnte nicht, da er im Moment selbst auf Nordamerika-Tour ist. Doch seinen Gesangspart in "Tearin' Up My Heart" übernahm "Ari" mit Bravour. Das Ergebnis: Alle waren aus dem Häuschen. Das Publikum, Ariana, *NSYNC und der fehlende Justin.