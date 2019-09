Tweet des Tages Justin Bieber postet alten Schnappschuss

Justin Bieber (25, "I Don't Care") schwelgt offenbar in Erinnerungen. Via Instagram postete der Sänger einen alten Schnappschuss, auf dem er mit seiner Frau Hailey Baldwin (22) zu sehen ist. Doch damit nicht genug: Auch seine Schwiegereltern Stephen Baldwin (53) und Kennya Baldwin (51) sind mit von der Partie und posieren hinter den beiden. Das Foto hat der Sänger zusätzlich mit Herzen verziert, die er um sich und seine Frau gezeichnet hat. Dieser Rückblick und die Danksagung kommen zum richtigen Zeitpunkt - schließlich soll heute die kirchliche Trauung in South Carolina stattfinden.