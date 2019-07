Tweet des Tages Julia Roberts beweist Humor

Die Emmy-Nominierungen wurden am Dienstag bekanntgegeben. Doch Hollywood-Superstar Julia Roberts (51, "Notting Hill") ging mit ihrer Rolle in "Homecoming" leer aus. Die Schauspielerin reagierte darauf mit einem humorvollen Post via Instagram. Der zum Kommentar gehörende Screenshot ihres Smartphones zeigt die Push-Meldung von "USA Today", in der steht, dass Roberts, George Clooney und Emma Stone leer ausgegangen sind.