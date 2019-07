Tweet des Tages John Stamos zuckersüß mit seinem Sohn

Wie der Vater, so der Sohn: John Stamos (55, "Full House") veröffentlichte via Instagram ein Bild von sich zusammen mit seinem Sohn Billy (1). Darauf sitzt der kleine Mann auf dem Schoss seines Vaters und trägt eine blaue Pilotenbrille. Passend - schließlich sind die beiden offenbar in einem Flugzeug. Im Partnerlook ist das Gespann auch noch. Sowohl der Schauspieler als auch Billy tragen ein weit aufgeknöpftes weißes Hemd und grinsen in die Kamera.