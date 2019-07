Tweet des Tages John Legend glücklich mit Tochter Luna

John Legend (40, "All of Me") kann wohl glücklicher nicht sein. Zusammen mit seiner Familie verbringt der Sänger scheinbar gerade ein paar sonnige Tage auf einem Boot im Mittelmeer. Auf einem Instagram-Post grinst John Legend in die Kamera, während seine Tochter Luna (3) neben ihm ganz genüsslich und unbekümmert ein Stück Pizza verdrückt. Diese simple Freude scheint für Legend der Inbegriff des Glücks zu sein.