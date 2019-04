Tweet des Tages John Legend feiert Lunas Geburtstag vor

Sänger John Legend (40, "All of Me") ist wegen seines Berufs ständig unterwegs. Wie sich jetzt herausgestellt hat, muss der US-Amerikaner auch am Geburtstag seiner Tochter arbeiten. Damit er dieses wichtige Ereignis aber nicht verpasst, hat er sich etwas einfallen lassen: In diesem Jahr verschiebt er den Geburtstag einfach um einen Tag nach vorne - die Familie hat statt Sonntag schon den Samstag im Disneyland verbracht. Töchterchen Luna scheint sich daran aber nicht zu stören: Auf einem Instagram-Foto sitzt die offiziell noch Zweijährige glücklich auf Papas Schultern und genießt die Zeit.