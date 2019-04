Tweet des Tages Jessica Simpson: Oster-Überraschung

Sängerin und Schauspielerin Jessica Simpson (38, "These Boots Are Made For Walkin'") hat ihren Fans auf Instagram ihre vier Wochen alte Tochter Birdie präsentiert. Sie postete ein Familienfoto, auf dem sie das schlafende Baby auf dem Arm hat. Hinter ihr steht auf dem Schnappschuss ihr Mann Eric Johnson (39), der Sohn Ace (5) hält. Tochter Maxwell (6) lehnt sich lächelnd an ihre Mutter. Birdie kam am 19. März zur Welt. Mit dem ehemaligen Footballspieler Eric Johnson ist Simpson seit 2014 verheiratet.