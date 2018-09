Tweet des Tages Jessica Biel: Wo bleibt der Alkohol?

Jessica Biel (36, "The Sinner") und Justin Timberlake (37, "Trolls") erschienen gemeinsam zur Emmy-Verleihung in Los Angeles. Die beiden Stars posteten vor der Show jeweils ein Pärchen-Bild, auf dem sie ausgehfertig Hand in Hand für die Kamera posieren: Er im dunklen Anzug, sie im weißen Traumkleid. "Wir haben einen Babysitter", schreibt Timberlake zu dem Foto auf seinem Account, auf dem er von seiner Frau angelächelt wird. Einen fast identischen Schnappschuss teilte Biel mit den Fans, nur dass die Mienen der beiden darauf wie versteinert sind, den Grund liefert die Schauspielerin dazu: kein Alkohol bei den Emmys. Die beiden sind seit 2012 verheiratet, Sohn Silas ist drei Jahre alt.