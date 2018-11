Tweet des Tages Jessica Biel und ihre Halloween-Probleme

Schauspielerin Jessica Biel (36) und ihr Ehemann Justin Timberlake (37) verwandelten sich an Halloween in Robin und Harley Quinn von "The Lego Batman Movie". Zusammen mit Sohn Silas (3), der als kleiner Lego-Batman unterwegs war, zogen die Superstars so offenbar um die Häuser, um Süßigkeiten zu sammeln. Dass ein Lego-Kostüm auch seine Nachteile mit sich bringt, musste Biel dann anschließend auf der Couch entdecken, wie sie auf Instagram verriet.