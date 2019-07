Tweet des Tages Jessica Biel feiert den 4. Juli

Jessica Biel (37, "Eine himmlische Familie") hat gestern, wie so viele Amerikaner, den 4. Juli gefeiert. Die Schauspielerin hat ihren Sohn Silas (4) und Ehemann Justin Timberlake (38, "SexyBack") eingepackt und sich zu einer Feier begeben, wie ihr via Instagram geteiltes Familienbild vermuten lässt. Natürlich sind alle mit Luftballons, Flaggen und anderen Accessoires in den amerikanischen Farben ausgestattet. Der kleine Silas scheint aber eher müde als in Feierlaune zu sein, so wie er sich an seine strahlende Mutter klammert.