Tweet des Tages Jennifer Lopez ist natürlich schön

Den Trend des No-Make-up-Selfies gibt es unter den Promis zwar schon lange, doch Hollywood-Star Jennifer Lopez (49, "Manhattan Love Story") setzt nun noch ein Schippchen oben drauf. Die New Yorkerin veröffentlichte auf Instagram ein Foto, auf dem sie in einem blauen Oberteil auf einer Couch sitzt. Darauf sieht sie nicht nur ungeschminkt aus, sondern auch noch verschwitzt. Ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen: Lopez sei "wunderschön", "perfekt" und "umwerfend", bescheinigen sie ihr. Viele sind sich außerdem einig, dass so "natürliche Schönheit" aussehe.