Tweet des Tages Jennifer Garner bastelte am Geburtstag

Jennifer Garner ("Peppermint: Angel of Vengeance") hat am Mittwoch ihren 47. Geburtstag gefeiert: Sie bedankte sich nun bei ihren Fans auf Instagram für die Glückwünsche. Auf dem dazugehörigen Selfie präsentierte sie die selbstgebastelte Kette aus bunten Perlen. Sie sieht etwas müde aus und zeigte sich ganz natürlich ohne Make-up. "Eine Dusche gibt's in meiner Zukunft", fügte sie entsprechend in einem Hashtag hinzu.