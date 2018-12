Tweet des Tages Hugh Jackman: Die Liebe ist noch da

Bei all den gescheiterten Promi-Ehen gibt es offenbar doch noch Ausnahmen: Zum Geburtstag seiner Ehefrau Deborra-Lee Furness (63) gratulierte Hollywood-Star Hugh Jackman (50, "The Greatest Showman") auf Instagram und machte dabei den Eindruck, dass er noch genau so verknallt ist, wie am ersten Tag. Die beiden Schauspieler sind seit mittlerweile 22 Jahren verheiratet. Sie gaben sich 1996 das Jawort. Jackman und Furness lernten sich bei den Dreharbeiten zur australischen TV-Serie "Correlli" kennen.