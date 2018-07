Tweet des Tages Hilary Duff und ihr Babybauch

Diese Challenge hat Hilary Duff (30) eindeutig gewonnen. Am Freitag postete sie ein Selfie von sich und ihrem Lebensgefährten Matthew Koma (31), auf dem die beiden in einem Aufzug zu sehen sind. Duff, die in einem engen rosa Bleistift-Kleid ihren Babybauch betont, lehnt lässig an der Wand, während Koma sein Shirt anhebt und gleichzeitig seinen Bauch herausstreckt. Doch trotz seines beachtlichen "Foodbabys" kommt er nicht ansatzweise an den Bauch seiner hochschwangeren Freundin heran. "Ich gewinne", schreibt Duff cool unter den Post. Da ist jeder Zweifel ausgeschlossen.