Tweet des Tages Hilary Duff kämpft mit Hausaufgaben

Sängerin, Schauspielerin und Vollblutmama: Hilary Duff (32, "Most Wanted") ist aktuell vor allem als letztere sehr gefragt. Gemeinsam mit ihrem Sohn versucht sie sich an dessen Hausaufgaben der 2. Klasse. Für Duff keine ganz so einfache Sache, hat sie doch bereits im 3. Schuljahr die Schule für ihre Karriere als Schauspielerin verlassen. Am Ende ihres Posts bei Instagram lässt sie uns wissen, dass es ihr schon vor den Hausaufgaben im nächsten Jahr graut.