Tweet des Tages Henry Cavills Workout mit Superman

"Superman"-Star Henry Cavill (35) dreht aktuell in Budapest für die Netflix-Serie "The Witcher". Klar, dass vor allem im Ausland auch mal die Motivation zum Sport nachlässt. Doch der Schauspieler fand in einem Fitnessstudio in der ungarischen Hauptstadt genau den Richtigen für den Kampf gegen den inneren Schweinehund - und zwar Superman! Auf Instagram postete der Schauspieler einen lustigen Schnappschuss, der ihn grinsend neben einer Superman-Figur zeigt. Doch bei Cavills definierten Muskeln wird schnell klar: Allzu oft dürfte ihm die Motivation zum Sport wohl nicht gefehlt haben.