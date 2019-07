Tweet des Tages Hailey Baldwin ist im Baby-Fieber

Kinder sind etwas Schönes: Das findet offenbar auch Hailey Baldwin (22). Als Kylie Jenner (21) einen süßen Schnappschuss von ihrer Tochter Stormi Webster (1) auf Instagram postete, war es um die 22-Jährige geschehen. Auf dem Foto klammert sich die kleine Stormi an ihren Vater Travis Scott (28) und blickt mit den großen braunen Augen in die Kamera. Doch Hailey Baldwin und ihr Ehemann Justin Bieber (25, "Love Yourself") haben sich erst kürzlich zum Baby-Thema geäußert und stellten klar, dass keine Kinder in nächster Zeit geplant sind.