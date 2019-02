Tweet des Tages Gwyneth Paltrow: Süßer Treueschwur

Gwyneth Paltrow (46 "Iron Man") zeigt ihre Verbundenheit zu Robert Downey jr. (53) auch über die Leinwand hinaus: Sie postete ein Selfie der beiden auf Instagram, bei dem sie auf ihre Charaktere in den "Iron Man"- und "Avengers"-Filmen anspielt. Zuletzt hatte die 46-jährige in einem Interview mit "Variety" durchklingen lassen, dass sie nach "Endgame" plane, ihre Rolle im Marvel-Universum als Pepper Potts an den Nagel zu hängen. Offen ließ sie allerdings, in Flashbacks oder gar einem Cameo-Auftritt wieder zu erscheinen. Passend dazu formulierte sie auch den Kommentar unter ihrem Bild, in dem Sie beteuerte, immer für Tony als Pepper da zu sein, wenn er sie brauche.