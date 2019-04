Tweet des Tages Gwyneth Paltrow feiert mit Nachfolgerin

Einen kleinen Scherz erlaubte sich TV-Star Derek Blasberg (37) an seinem Geburtstag auf Instagram. Er postete ein Bild mit Gwyneth Paltrow (46, "Avengers: Endgame") und Dakota Johnson (29, "Fifty Shades of Grey"). Das Besondere: Paltrow ist die Ex-Frau von Coldplay-Sänger Chris Martin (42), Dakota Johnson hingegen seine aktuelle Liebe. Die beiden Frauen scheinen sich bestens zu verstehen. Weitere Gäste auf Blasbergs Feier waren Neil Patrick Harris (45, "How I Met Your Mother") und Paltrows Ehemann Brad Falchuk (48). Der Textzusatz "Consciously throupling" ist eine kleine Anspielung auf die Scheidungserklärung von Martin und Paltrow, die überschrieben war mit "Conscious Uncoupling", also "bewusste Entkupplung".