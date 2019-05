Tweet des Tages Große Ehre für Justin Timberlake

Justin Timberlake (38, "Man of the Woods") hat am Samstag seine Ehrendoktorwürde des Berklee College of Music entgegengenommen. Das Musikcollege in Boston ehrte den Künstler für "seinen Einfluss auf die Popmusik, seine Vielseitigkeit und seine Inspiration für andere", wie Präsident Roger H. Brown bei der Feier mit rund 7.000 geladenen Gästen sagte. Auf Instagram bedankte sich Timberlake dafür und schrieb zu einem Bild, das ihn mit Zertifikat und Doktorhut zeigt: "Danke Berklee College für diese unglaubliche Ehre. Ich fühle mich demütig und bin dankbar." Mit ihm wurden auch Rapperin Missy Elliott (47) und Dirigent Alex Lacamoire (43) ausgezeichnet.