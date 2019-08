Tweet des Tages Gisele Bündchen feiert das Stillen

In den USA wird den ganzen August über das Stillen gefeiert. Das nahm Gisele Bündchen (39) zum Anlass, um auf Instagram über ihre eigenen Erfahrungen damit zu sprechen. So erklärte das Model beispielsweise, dass auch sie, wie viele andere Frauen, zu Beginn Schwierigkeiten und Schmerzen hatte. Trotzdem würde die gebürtige Brasilianerin "dieses Erlebnis gegen nichts in der Welt tauschen". Bündchen ist seit 2009 mit Football-Star Tom Brady (42) verheiratet. Im Dezember 2009 kam ihr gemeinsamer Sohn zur Welt, im Dezember 2012 wurde ihre Tochter geboren.